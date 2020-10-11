واعظة بالأوقاف: الوعظ ليس فقط بالحديث عن الصلاة ولكن يشمل جميع نواحى الحياة

كتب-أحمد صلاح العزب

قالت المهندسة ميرفت عزت والتي تعمل واعظة بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف بعد عام 2013 قامت بوقف العاملات والعاملين في مجال الوعظ بعد اختلاط الحق بالباطل والحابل بالنابل في هذا الامر، وانتشار فكر التطرف، مشيرة إلى أن أكثر المشاكل التي تواجهها خلال قيامها بالوعظ هي المشكلات الزوجية، مؤكدة على الاقتداء بأخلاق الرسول "ص" والعمل على حل معظم تلك المشاكل الزوجية.

من جانبها قالت المهندسة وفاء أنور الواعظة بوزارة الاوقاف، خلال لقاء في برنامج مساء dmc والذى تقدمة الإعلامية إيمان الحصري، إن الوعظ ليس فقط بالحديث عن الصلاة والعبادة ولكن الوعظ يشمل جميع نواحى الحياة، مؤكدة أنها تعمل فى مجال الوعظ دون آى مقابل وأنها تقوم بالوعظ ابتغاء مرضات الله، مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف قامت بتأهليها للالتحام بالواقع والحياة للاطلاع على المشكلات المجتمعية التي من الممكن ان تواجهها في حل عدد من المشاكل، مؤكدة أن المشكلات من الممكن أن تكون مرتبطة بالمناطق فمنطقة السيدة عائشة معظم المشكلات بها تتعلق بالاعمال والسحر والشعوذة وأيضا منظقة التجمع الخامس يسأل قاطنيها عن أمور الفقة والزكاة .

من جانبها قالت الدكتورة وفاء عبد السلام إنه لا تأتى آى زوجة إليها تشكى من زوجها ومن المشكلات الزوجية إلا وتريد الحفاظ على بيتها وحياتها وتبحث عن الحلول، مشيرة إلى أنها ذهبت الى أحدى القرى والتي يغالى فيها ألاهالى بالمنقولات الخاصة بالعروسة، فاقمت بالجلوس معهم وقاموا بعمل وثيقة لهذا الامر، مضيفة أن من بين المشاكل كذلك التي تتحدث فيها قضية ختان الإناث.