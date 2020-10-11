هيلارى كلينتون تحتفل بعيد زواجها الـ45 بصورة نادرة: "مازلت أفضل صديق لى"

كتبت مريم بدر الدين

احتفلت هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بعيد زواجها الخامس والأربعين من زوجها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، حيث نشرت صورة نادرة لهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها :"خمسة وأربعون عاما. ولا لحظة مملة مرت علينا.. وأنت ما زلت أفضل صديق لي. أحبك يا بيل".



هيلارى كلينتون



هيلارى وبيل كلينتون

ومن جانبه، وجه بيل كلينتون رسالة رومانسية لزوجته عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا :"كان 11 أكتوبر يومًا جميلًا قبل 45 عامًا. ولا يزال. كانت العروس جميلة أيضا. ولا تزال. عيد زواج سعيد يا هيلاري. أنا أحبك".



بيل كلينتون

ومن ناحية أخرى، واصلت هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة دعمها للمرشح الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، وكمالا هاريس، المرشحة لتولى منصب نائبة الرئيس الأمريكي، موضحة أنهم سيقاتلون من أجل مستقبل أفضل لكل طفل، كما أنها فخورة بدعمهما.

ونشرت هيلارى كلينتون، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة مع الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون، وعلقت قائلة:" يستحق أحفادى العيش فى أمريكا، حيث تتاح لكل طفل فرصة الارتقاء إلى مستوى الإمكانيات التي وهبها الله له؛ حيث المساواة أمام القانون تكون حقيقة واقعة للناس من جميع الأعراق والأديان والمعتقدات؛ ويمكن لكل شخص الاستمتاع بهواء نقي ومياه نظيفة ومناخ مستقر، في هذه الانتخابات، أعرف أن جو بايدن وكمالا هاريس سيقاتلون من أجل مستقبل كل طفل ، ولهذا أنا فخورة بدعمهما".