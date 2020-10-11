هبوط بورصة مسقط بنسبة 0.37% بجلسة الأحد بضغوط تراجع 9 أسهم

كتب هانى الحوتى

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.37% خاسراً 13.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3590.790 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال عبر تنفيذ 173 صفقة لعدد 26 سهماً.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 3.90%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 3.77%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 1.89%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 6.38%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 4.17%، ثم سهم "سندات التنمية الحكومية 54" بنسبة 2.95%، فيما تصدر سهم "سندات التنمية الحكومية 54" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 1.1 مليون ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة فنادق الباطنة، عن اعتماد طلب استقالة سالم بن عدي المعمري رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من يوم 9 أكتوبر الجاري، والتي تقدم بها بسبب ظروفه الخاصة، واختيار حافظ بن محفوظ الحضرمي رئيساً لمجلس الإدارة، وناصر بن سعيد الحارثي نائب لرئيس مجلس الإدارة.