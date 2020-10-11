اليوم السابع
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صور.. اعتقال نحو 50 متظاهرا بعد اشتباكات مع شرطة بيلاروسيا فى مينسك

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:36 م
صور.. اعتقال نحو 50 متظاهرا بعد اشتباكات مع شرطة بيلاروسيا فى مينسك رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
رويترز

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ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن شهود أن الشرطة اعتقلت نحو 50 متظاهرا في مينسك عاصمة بيلاروسيا اليوم الأحد بعد اشتباكات مع أفرادها.

وتشهد بيلاروسيا ، وهي جمهورية سوفيتية سابقة يقطنها نحو 9.5 مليون نسمة، احتجاجات حاشدة وإضرابات منذ الانتخابات الرئاسية التي أُجريت يوم التاسع من أغسطس وتقول المعارضة إنها زُورت لصالح الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. وينفي الرئيس ذلك.

وكانت قد أعلنت وزارة خارجية بيلاروسيا فرض عقوبات ضد دول لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وذلك ردًا على العقوبات التي فرضتها هذه الدول على "مينسك".

وقال المتحدث باسم الوزارة أناتولي جلاز - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "بدءا من اليوم سنفرض إجراءات تقييدية انتقامية ضد هذه الدول، سنواصل الرد ولكننا لن نبدأ أبدا بمثل هذه الخطوات" .. مشيرًا إلى أن مينسك أعلنت قوائم العقوبات الخاصة بها المفروضة على الدول الثلاث حيث أن كل قائمة ستضم نحو 100 مسؤول محظورين من دخول بيلاروسيا.

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بيلاروسيا

اشتباكات

مينسك

ألكسندر لوكاشينكو

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