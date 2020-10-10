الفريق أسامة ربيع: أنفاق قناة السويس خطوة مهمة لربط المواطنين بالتنمية فى شرق القناة

كتب – السيد فلاح

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس، إن أنفاق قناة السويس خطوة مهمة لربط المواطنين بالتنمية فى شرق القناة، وأصبح الآن لدينا 20 نقطة عبور من شرق قناة السويس إلى غربها والعكس، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 5 أنفاق عملاقة أسفل قناة السويس، بالإضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى، وهم إضافة لمحاور العبور المختلفة التى تربط سيناء بالوطن والتى حرصت الدولة المصرية على الانتهاء منها فى وقت قياسى لدفع جهود التنمية فى منطقة القناة وسيناء من خلال سلسلة من الأنفاق والكبارى العائمة وشبكة طرق مطورة.

أضاف، رئيس قناة السويس، فى تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، على "قناة الحياة"، أنه لدينا 7 شركات عملها مرتبط بالصيانة والإصلاح والإرشاد ونعمل على تطويرها وتسويقها للحصول على دخل موازى للقناة، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس مسؤولة عن إدارة المعديات والكبارى والأنفاق الجديدة، كما أننا حريصون على التطوير المستمر للسماح بمرور السفن العلاقة فى قناة السويس، ونستطيع أن نقوم بأى عمليات ضخمة فى قناة السويس دون تعطيل حركة الملاحة، مضيفًا قدمنا تخفيضات هائلة لعبور السفن أثناء أزمة كوورنا ونجحت الخطة أكثر من الممرات العالمية الأخرى، ورغم أزمة كورونا العالمية لم تتأثر إيرادات القناة بشكل كبير مثل الممرات الأخرى، مؤكدًا أن قناة السويس الجديدة مشروع قومى والرئيس السيسى كان واثقًا فى قدرة المصريين على تمويل المشروع.

وتحدث الفريق أسامة ربيع فى حلقة خاصة من داخل بمبني "مارينا هيئة قناة السويس"، الواقع على ضفاف قناة السويس الجديدة، فى الذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر، حيث يتحدث الفريق أسامة ربيع عن رحلة العبور للتنمية بعد إنشاء قناة السويس الجديدة، وأنفاق سيناء، وشبكة الطرق، ونجاح قناة السويس فى التعامل مع السفن خلال أزمة فيروس كورونا.

وكشف الفريق أسامة ربيع، بيان حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة من يناير 2020، وحتى 30 سبتمبر 2020، مشيرًا إلى أن القناة سجلت مرور 14019 سفينة، بزيادة 165 سفينة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، منوهًا إلى أن هذه الفترة شهدت مرور أكبر سفينة حاويات، حيث يصل طولها إلى 400م، وعرضها إلى 61 م، وغاطس 16.5م، محملة بـ 23964 حاوية، بحمولة كلية تصل إلى 240 ألف طن.

كما نجحت القناة فى اتمام عملية العبور الناجحة لـ12 ماسورة عملاقة، والتى تُعد أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لمنزلق مواسير مكون من 12 ماسورة عملاقة من طراز"HDPE"، وذلك من خلال قطرها وتوجيهها بمجموعة من قاطرات الهيئة، وإرشادها خلال رحلتها عبر القناة قادمة من النرويج، ومتجهة إلى بنجلاديش، حيث يبلغ طول 6 مواسير منها 620 م بقطر 2.3 م، فيما يصل طول الـ 6 مواسير الأخرى إلى 500 م بنفس القطر، مضيفًا أن القناة شهدت أيضًا مرور ناقلات بترول بكميات بلغت 107 ملايين طن، خاصة بالعديد من البلدان.