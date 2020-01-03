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7 معلومات عن الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وأهميتها لمواجهة سرقة التيار

الجمعة، 03 يناير 2020 01:00 ص
7 معلومات عن الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وأهميتها لمواجهة سرقة التيار وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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بعد موافقة وزير العدل على منح الضبطية القضائية لـ664 موظفًا بوزارة الكهرباء، أصبح من حقهم تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى وتوقيع غرامات على المخالفين بالتوازى مع عمل مباحث شرطة الكهرباء، "اليوم السابع" يرصد كل المعلومات الخاصة بحق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء.
 
1- أصدر وزير العدل قرارًا بالموافقة على منح 664 موظفًا من العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حق الضبطية القضائية لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى.
 
2- جرى اختيار الـ664 موظفًا من رؤساء القطاعات ومديرى العموم بشركات توزيع الكهرباء بعد التأكد من نزاهتهم من خلال الفهم بالشركة.
 
3- لموظف الكهرباء الحق فى تحرير محضر سرقة تيار للمخالفين وتحديد قيمة الغرامة بناءً على حجم السرقة.
 
4- يجرى تحصيل غرامات سرقات التيار الكهربائى التى حررها من معه حق الضبطية القضائية بواسطة شركات توزيع الكهرباء.
 
5- تمكنت شركات توزيع الكهرباء من تحرير 153 ألفًا و977 محضر سرقة تيار.
 
6- تمكنت وزارة الكهرباء من تحصيل 217 مليونًا 322 ألف جنيه من هذه المحاضر من إجمالى 562 مليونًا و200 ألف جنيه.
 
7- تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة توفير 2 مليار جنيه من سرقات التيار الكهربائى بحلول يونيو المقبل.

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الطاقة المتجددة

سرقات التيار الكهربائي

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