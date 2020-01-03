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وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن لا تزال ملتزمة بعدم التصعيد بعد قتل سليمانى

الجمعة، 03 يناير 2020 02:23 م
وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن لا تزال ملتزمة بعدم التصعيد بعد قتل سليمانى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز

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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الجمعة إن واشنطن ملتزمة بعدم التصعيد بعدما أسفرت ضربة جوية أمريكية عن مقتل قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى، وقال بومبيو على تويتر إنه تحدث مع وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب وعضو المكتب السياسى للجنة المركزية بالحزب الشيوعى الصينى يانغ جيه تشى بشأن قرار الولايات المتحدة تصفية سليمانى.

يذكرأن شارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى" تويتر" ، تحذيرًا أمنية نشرته السفارة الأمريكية بالعراق،  مطالبًا  بمغادرة البلد فورًا،  وذلك بعد الضربة الأمريكية في بغداد، التي راح فيها  قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليماني، والقيادي الكبير في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
 
 
وجاء نص التحذير:"بسبب التوترات المتصاعدة في العراق والمنطقة،  نحث المواطنين الأمريكيّين على مغادرة العراق فورًا، وبسبب هجمات الميليشيا المدعومة من إيران على مجمع السّفارة الأمريكيّة، تم إيقاف جميع العمليّات القنصليّة، ويجب على المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة".

بومبيو

سليمانى

اغتيال سليمانى

الحرس الثورى

إيران

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