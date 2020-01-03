مصرع فتاتين صدمهما طالب بسيارته بمنطقة التجمع والأمن يضبطه داخل منزل والده

لقت فتاتين مصرعهما صدمهما طالب بسيارته بمنطقة التجمع، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه بعد هروبه من مكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا من العقيد سمي مجدى مفتش مباحث قطاع القاهرة الجديدة، مفادة إصطدام ( قائد سيارة مجهولة ) بفتاتين، حال عبورهما الطريق بشارع التسعين تجاه الطريق الدائرى دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، مما أدى إلى وفاتهما ( وفرا هارباً ) .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، محل الواقعة إلى تحديد السيارة المتسببة فى الحادث قيادة طالب عمرة 18 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ) .

وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المتهمين بمحل إقامته والأماكن التى يتردد عليها والمحتمل إختبائه بها ، حيث أسفرت الجهود عن ضبطه ، وبحوزته السيارة المتسببة فى الحادث - ملك والده ) حيث تم التحفظ عليها وتبين أن بها بعض التلفيات نتيجة الحادث، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وهروبه من مكان الواقعة خشية تعدى الأهالى عليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .