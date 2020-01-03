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صور ..هطول أمطار متوسطة على محافظتى الغربية ومطروح

الجمعة، 03 يناير 2020 10:39 م
صور ..هطول أمطار متوسطة على محافظتى الغربية ومطروح أمطار مطروح
كتب عادل ضرة - حسن مشالى

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تتعرض محافظة الغربية لموجه طقس سيئ وانخفاض فى درجات الحرارة وهطول امطار متوسطة بمدن ومراكز المحافظة، مصحوبة برياح شديدة، أدت إلى اقتلاع بعض الأشجار وسقوط اسلاك كهرباء واقتلاع لوحة إعلانات بالمحلة.

فيما تشهد قطاعات محافظة الغربية المختلفة من الصحة والشباب والرياضة والاسعاف والمستشفيات واداره الحماية المدنيه والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة الاستعدادات  للتدخل الفورى حال حدوث اى طوارئ عند هطول الأمطار.

كما تم رفع حالة الطوارئ بغرف العمليات المركزية والفرعية بالمحافظة ومجالس المدن والاحياء لتلقي شكاوى المواطنين والتدخل لها.

تواصل الأمطار الخفيفة والمتوسطة، هطولها ليلا بشكل متقطع، على المناطق المتفرقة بمدن محافظة مطروح والساحل الشمالي، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، تصل إلى حد الصقيع، وشهدت مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، سقوطا للأمطار بشكل متقطع، خلال فترة النهار والمساء، في الوقت الذي تشهدت فيه مناطق أخرى على امتداد الساحل الشمالي، سقوطاً للأمطار الخفيفة المتوسطة، في ظل استعداد أجهزة المحافظة للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه، وإصلاح الأعطال في المرافق والاستجابة لبلاغات المواطنين، من خلال غرف العمليات بمجالس المدن وديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة.

وقال المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح، في تصريح لـ " اليوم السابع"، إن أجهزة المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى، لمواجهة والتعامل مع آثار الطقس السيئ وسقوط الأمطار المحتملة، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار وإزالتها وتصريفها عقب سقوطها.

 كما لم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار ويتم المتابعة مع جميع غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المختلفة على مدار الساعة.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح،  أن سيارات ومعدات الشركة، ومجلس المدنية، تنتشر بالشوارع والمناطق التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، للعمل على إزالتها، لتسيير حركة المشاة والسيارات.

وأضاف " خالد" بأن فرق الطوارئ في حالة استعداد تام لإزالة تجمعات المياه، من المناطق المختلفة، بالإضافة إلى تلقي وتلبية بلاغات المواطنين وغرف العمليات، عن أية تجمعات للمياه والتحرك الفوري لإزالتها، من خلال أسطول السيارات والمعدات، الذي يضم 18 سيارة كسح بمدينة مرسى مطروح، و 4 معدات نافوري و ومعدتين لشفط الرواسب، و 2 كباش و 12 مضخة مياه، جميع هذه المعدات والأطقم العاملة عليها، تكون في حالة طوارئ، مع بداية فصل الشتاء وحتى نهايته.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من تعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى السبت المقبل، حيث تتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون مصحوبه بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى ، كما تمتد الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وشمال سيناء ومدن القناة .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية ، والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع أحيانا، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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