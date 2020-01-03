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العراق: نورى المالكى يدين مقتل سليمانى ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبى

الجمعة، 03 يناير 2020 01:26 م
العراق: نورى المالكى يدين مقتل سليمانى ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبى الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية فى العراق نورى المالكى
أ ش أ

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أدان الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية فى العراق نورى المالكي، اليوم الجمعة، اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليمانى، داعيا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بانتزاع حقوق الشهداء، وقال المالكى - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إننا نؤكد استنكارنا الشديد لهذا العمل الغادر الذى استهدف عدداً من رجال العراق الأبطال"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، القانونية والسياسية والدبلوماسية وغيرها، والكفيلة بانتزاع حقوق الشهداء وعدم تكرار مثل هذا الفعل الشنيع".

وكان الحشد الشعبى قد أعلن فجر الجمعة، اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدى المهندس وقائد فيلق القدس الايرانى اللواء قاسم سليمانى سليمانى فى غارة أمريكية وسط بغداد.


نورى المالكى

العراق

الحشد الشعبى

فيلق القدس

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