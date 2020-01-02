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الخميس، 02 يناير 2020 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

فيديو معلوماتى.. أطعمة تعمل على زيادة فرص الحمل

الخميس، 02 يناير 2020 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. أطعمة تعمل على زيادة فرص الحمل الأفوكادو

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تنشيط المبيض من الوسائل التى تسعى إليها السيدات لزيادة فرص الإنجاب، ويلجأ البعض منهن لتناول الأدوية المنشطة، لكن قد يكون له آثار جانبية على الصحة، لذلك ذكر موقع healthline بعض الأطعمة التى تساعد على تنشيط المبيض وهى:

 

 
1- الأفوكادو
من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تنشيط المبيض.
 
2- الفول والعدس
يحتويان على العديد من الفيتامينات والمعادن التى تساعد على تعزيز الخصوبة.
 
3- المكسرات والفواكه المجففة
من المصادر الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن التى تزيد الخصوبة.
 
4- بذور السمسم
تحتوى على بعض الفيتامينات التى تساعد على إنتاج الهرمونات المسئولة عن صحة المبايض وتنشيطها.
 
5- التوت
يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى التى تساعد على الإنجاب.
 
6- الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت
تحتوى على نسبة عالية من حمض الفوليك والحديد والكالسيوم التى تساعد على زيادة فرص الحمل .
 
7- الرمان
يحتوى على العديد من الخصائص التى تساعد على الخصوبة.
 
8- الأناناس
من الفواكه الغنية بفيتامين سى وبعض الفيتامينات التى تساعد على تنشيط المبايض.
 
9- البيض
أثبتت بعض الأبحاث أن تناوله يساعد على زيادة فرص الحمل.
 
10- سمك السلمون
من أشهر أنواع الأسماك الغنية بالفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تساعد على تنشيط المبايض.
 
 
 
 
 
 
 
 

خصوبة المرأة

تنشيط المبيض

زيادة خصوبة المرأة

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