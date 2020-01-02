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أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

الخميس، 02 يناير 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى مكتب شهر عقارى - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز العناوين:

7 يونيو امتحانات الدور الأول للثانوية العامة و15 أغسطس الدور الثانى

 
 
 
 

المرور: تحويلات مرورية بشارع عمر بن الخطاب بمصر الجديدة بسبب أعمال تطوير

الحكومة تقر التعاقد على توريد وتركيب 8 محالج بخطة التطوير

وزيرة الصحة تستعرض مؤشرات نتائج حملة 100 مليون صحة.. وطرح مبادرات 2020

نقابة المعلمين تعلن صرف دفعة معاشات يناير للأعضاء والورثة الأحد المقبل

 
البابا تواضروس يعقد اجتماعات بأساقفة الإسكندرية لترتيب الخدمة بالعام الجديد
 

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