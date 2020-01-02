أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز العناوين:
وفيما يلى أبرز العناوين:
7 يونيو امتحانات الدور الأول للثانوية العامة و15 أغسطس الدور الثانى
الأوقاف تصدر قرار إزالة لفيلا وزيرها الأسبق حمدى زقزوق لعدم دفع المستحقات
الأرصاد: موجة عدم استقرار لمدة 3 أيام وانخفاض بحرارة الجو 5 درجات وأمطار غزيرة
المرور: تحويلات مرورية بشارع عمر بن الخطاب بمصر الجديدة بسبب أعمال تطوير
الحكومة تقر التعاقد على توريد وتركيب 8 محالج بخطة التطوير
وزيرة الصحة تستعرض مؤشرات نتائج حملة 100 مليون صحة.. وطرح مبادرات 2020
نقابة المعلمين تعلن صرف دفعة معاشات يناير للأعضاء والورثة الأحد المقبل
البابا تواضروس يعقد اجتماعات بأساقفة الإسكندرية لترتيب الخدمة بالعام الجديد
الإمام الأكبر: العمل بالأزهر متواصل لاستقصاء القضايا المعاصرة ومعالجتها
التضامن: بدء تسجيل الدفعة 94 من مكلفى الخدمة العامة للعمل فى مجالات التنمية
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