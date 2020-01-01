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الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

الأربعاء، 01 يناير 2020 08:09 م
الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات الرئيس عبدالفتاح السيسى
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة طارق حسن عامر ونائبين و6 أعضاء، ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 678 لسنة 2019 على تعيين جمال محمد عبد العزيز نجم ورامي أحمد عادل أبو النجا نائبين لمحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية.

كما نص القرار على تعيين الدكتور محمد مصطفى عبدالجواد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،والمهندس علي محمد علي فرماوي خبيرا مصرفيا، والدكتور نجلاء أنور الأهواني خبيرا اقتصاديا، والدكتور أشرف السيد العربي خبيرا اقتصاديا، والمستشار تامر السيد الدقاق خبيرا قانونيا أعضاء لمجلس إدارة البنك المركزي.

وأوضح القرار أن عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة تكون 4 سنوات تبدأ من 27 نوفمبر 2019.


الرئيس عبدالفتاح السيسى

البنك المركزى

طارق عامر

اقتصاد

مجلس ادارة البنك المركزي

اليوم السابع بلس

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