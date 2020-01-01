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صور.. حى الدقى يواصل حملاته على شارع سليمان جوهر لليوم الخامس

الأربعاء، 01 يناير 2020 08:26 م
صور.. حى الدقى يواصل حملاته على شارع سليمان جوهر لليوم الخامس جانب من حملات حى الدقى على شارع سليمان جوهر
كتب سيد الخلفاوى

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واصل حى الدقى حملاته لليوم الخامس على التوالى، لرفع الإشغالات وفرض الإنضباط فى الشارع حيث قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى حملة مكبرة اليوم بالشارع أسفرت عن رفع ما تبقى من إشغالات، وأزالت الحملة ما تبقى من إشغالات، مع التأكيد على أصحاب المحال بعدم الخروج على الأرصفة، بالإضافة إلى رفع جميع البلدورات المتهالكة بالشارع، وتحرير مخالفات للسيارات المنتظرة صف ثانى، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير الميدان الذى يتوسط الشارع والبدء فى أعمال دهان الأرصفة وصيانتها.
 
وعبر سكان شارع سليمان جوهر، عن سعادتهم بعد تطهير الشارع من الباعة الجائلين وإشغالات المقاهى، واحتلال الأرصفة التى كانت تسبب الإزعاج المستمر بالشارع، والذى استمر لعدة سنوات، رغم استمرار شكواهم، على الرغم من أن الشارع يعد محورا مروريا هاما يربط شارع التحرير بعدة شوارع فرعية.
 
وشنت المحافظة حملة مكبرة قادها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمس لتطهير الشارع من الباعة الجائلين وكل أشكال التعديات والإشغالات التى كانت تحتل الشارع وتتسبب فى شكاوى يومية من سكان المنطقة من الإزعاج وعرقلة سير المارة.
 
وقال المحافظ، إن الشارع كان يعانى من كثرة الباعة الجائلين والتعدى على الأرصفة ما سبب الكثير من الإزعاج للسكان وصعوبة للمارة خاصة مع أهمية الشارع كمحور مرورى مهم، لافتًا إلى أنه لن يسمح بأى مظهر من مظاهر التعدى على الشارع الذى هو ملك لكل المواطنين.
 
وأضاف أن الحملة استهدفت شارع سلمان جوهر ابتداءً من شارع نوال حتى شارع التحرير تم خلالها رفع كل أنواع الإشغالات والتعديات والأكشاك والمفروشات والسيارات المتهالكة.
 
كما وجه المحافظ خلال الحملة برفع كفاءة النظافة بالشارع وتقليم الأشجار، مشددًا على رئيس حى الدقى بمتابعة أية محاولة لإعادة الإشغالات مرة أخرى والتصدى لها بكل قوة، وحرص على الالتقاء بالمواطنين وأصحاب المحال الذين أشادوا بالحملة وإعادة الانضباط إلى الشارع واستمع خلالها لطلباتهم ومقترحاتهم حيال المشكلات المختلفة.
 
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