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فوائد الفراولة التخلص من الوزن الزائد وتقوية المناعة

الأحد، 19 يناير 2020 01:00 ص
فوائد الفراولة التخلص من الوزن الزائد وتقوية المناعة فراولة-صورة ارشيفية
فاطمة ياسر

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الفراولة تعد من الفواكه الغنية باالعديد من العناصر الغذائية التى لا يستطيع الجسم التخلى عنها، فالفرولة لها لون خلاب وهو الأحمر، ومذاق رائع لا يستطيع أحد مقاومته، لذا فالأشخاص الذين يتناولون الفراولة كثيرا يحصلون على العديد من الفوائد المهمة التى يجب التعرف عليها، وفقا لموقع "healthline".

فوائد الفرولة

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن الفرولة تعد من الفواكه المهمة والغنية ببعض العناصر ووالفيتامينات ومنها البوتاسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم، والألياف و فيتامين سي، كما أنها من الفواكه التي تتمتع بسعرات حرارةي منخفضة، ولذا عليك تناولها باستمرار للحصول علي فوائدها.

وأوضح التقرير المنشور أن الفرولة تعد من الفواكه الهامة التي تساهم بشكل كبير في حرق الدهون المختزنة داخل الجسم، ولذا فهي تساهم في الحصول علي الوزن المثالي، ولذا عليك تناولها باستمرار للتخلص من الوزن الزائد.
 
كما أثبتت بعض الدراسات الطبية الحديثة أن تناول الفرولة يساهم بشكل كبير فى تقوية الذاكرة والحد من الإصابة بألزهايمر، وذلك يرجع لما تحتويه من عناصر غذائية هامة للجسم.
 
نظرا لإحتواء الفرولة علي نسبة عالية من الألياف فهذا يساهم بشكل كبير في تحسين عملية الهضم، فهي من الفواكه التي تساهم في الحد من التعرض أو الإصابة بالإمساك، والحد من التعرض لأى مشاكل صحية فى الجهاز الهضمى، ولذا عليك تناولها باستمرار.
 
تحتوى الفراولة على بعض العناصر التى تقلل فرص التعرض للإصابة بالجلطات، ولذا عليك تناولها باستمرار لحماية والحفاظ علي صحة الأوعية الدموية، وأيضا الوقاية من الأمراض القلبية وارتفاع نسبة ضغط الدم.
 
ومن أبرز فوائد الفراولة وفقا للأبحاث والدراسات، أنها مضادة للتجاعيد أي أنها تقلل ظهور وتساهم في الحصول علي بشرة نضرة بشكل دائم، كما أنها تقوي الشعر وتحد من تعرضه للتساقط ولذا عليك الإكثار من تناوله للحصول علي فوائدها العديدة.
 
يساعد احتواء الفراولة على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة لصحة الجسم، إلى تقوية  الجهاز المناعى بالجسم، والحد من إصابته أو تعرضه لأى مشاكل صحية أو ضعف، ولذا عليك الإكثار من تناوله.

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فوائد الفراولة

تناول الفراولة

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