4 طرق بسيطة تساعدك على النوم.. منها أبعد عن هاتفك

كتبت فاطمة خليل

اضطرابات النوم من المشاكل الشائعة التى تحدث لكثير من الناس ما بين الأرق وقلة عدد ساعات النوم أو عدم جودة النوم والاستيقاظ وأنت تشعر بالتعب والإرهاق وقلة التركيز، وفى هذا التقرير نتعرف على 4 طرق بسيطة تساعدك على النوم بشكل أفضل يومياً، وفقاً لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي .

ويعتمد مقدار النوم الذي يحتاجه كل شخص على العديد من العوامل، بما في ذلك العمر، وبالنسبة لمعظم البالغين، فإن أفضل قدر من النوم هو من 7 إلى 8 ساعات في الليلة.

4 طرق بسيطة تساعدك على النوم بشكل أفضل



يجب اعتبار الحصول على قسط كاف من النوم ضرورياً مثل تناول الدواء

يجب أن تجعل النوم ضمن قائمة أولوياتك مع تحديد وقت مناسب للنوم وتلتزم بهذا الوقت بشكل يومي.

الحفاظ على وقت استيقاظ ثابت



استيقظ في نفس الوقت كل يوم، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع أو أيام العطلات، فالاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم سيساعدك فعلاً على النوم بشكل أفضل في الليل.

يساعد وقت الاستيقاظ الثابت على بناء رغبة قوية في النوم طوال فترة اليقظة، النوم في عطلة نهاية الأسبوع يجعل من الصعب جدًا الاستيقاظ في وقت مبكر صباح اليوم التالى أو يوم العمل.

من المهم أيضًا القيام ببعض الأنشطة التى تساعدك على الاسترخاء قبل النوم مثل الاستحمام بالماء الدافئ أو قراءة كتاب قبل النوم، يمكنك تدريب نفسك على ربط هذه الأنشطة بالنوم، وهو ما يساعدك على النوم بشكل جيد.

ضع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بعيداً عنك وقت النوم



تبقي الأجهزة الإلكترونية عقلك متحفزاً- وبعيدًا عن الحالة المريحة التي تحتاج إلى تحقيقها قبل وقت النوم، لذا ابتعد عن أجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية قبل ساعة من النوم على الأقل.

إذا استيقظت أثناء الليل تجنب النظر إلى الساعة



في اللحظة التي تنظر فيها إلى الوقت، تبدأ العمليات الحسابية الذهنية فى العمل وتفكر في المدة التي انقضت منذ أن كنت في السرير وما عليك القيام به في اليوم التالي وهذا يقطع وقت نومك.

القلق من عدم القدرة على النوم يمكن أن يسهم في الأرق



بدلاً من متابعة الساعة والقلق، اخرج من السرير بعد حوالي 20 دقيقة، افعل شيئًا مريحًا مثل القراءة أو مشاهدة التلفزيون أو الاستماع إلى الموسيقى حتى تشعر بالنعاس.