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وزير البترول: جارى تنفيذ مشروع مجمع البنزين بأسيوط لإنتاج 800 ألف طن

السبت، 18 يناير 2020 01:22 م
وزير البترول: جارى تنفيذ مشروع مجمع البنزين بأسيوط لإنتاج 800 ألف طن اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات البترول
كتبت- مروة الغول

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طارق الملا : تغطية احتياجات الصعيد باستثمارات 450 مليون دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الدور المحورى لمعامل التكرير المصرية فى استدامة استقرار السوق المصرية فيما يخص توافر المنتجات البترولية وتأمين إمدادات الوقود، مشيراً إلى أن خطة إعادة تأهيل المعامل القائمة وزيادة الطاقة التكريرية بدأت تؤتى ثمارها وتحقق أهداف وزارة البترول فى تخفيض الكميات المستوردة من المنتجات البترولية وبالتالى ترشيد استهلاك النقد الأجنبي ، كما أكد على الاهتمام الذى توليه الوزارة للمشروعات البترولية بصعيد مصر وخاصة تطوير وزيادة قدرة معمل تكرير أسيوط والذى يشهد  حالياً تنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتيــن بطاقة إنتاجية 800 ألف طن من البنزين لتغطية احتياجات الوجه القبلى من هذا المنتج الحيوى بالإضافة إلى جانب من احتياجات البوتاجاز وذلك بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار .

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات أسيوط والعامرية لتكرير البترول والإسكندرية للبترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى الجديد 2020 / 2021 بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات التجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والمالية وقطاع الأعمال العام ومركز معلومات مجلس الوزراء .
وشدد الملا على الالتزام الكامل والاستمرار فى رفع كفاءة الكوادر البترولية العاملة وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية فى كافة الأعمال ، ضماناً لسلامة العاملين والمعدات والمنشأة وكذلك استدامة العمل والإنتاج وتقليل الفاقد.
من جانبه أوضح المهندس محمود الشابورى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول دور الشركة فى توفير نسبة تتراوح ما بين 60 – 65% من احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية المختلفة ، مشيراً إلى أن موازنة العام المالى 2020/2021 تهدف إلى تكرير حوالى 4.2 مليون طن خام لإنتاج حوالى61.6 ألف طن بوتاجاز وحوالى 546.6 ألف طن من النافتا وحوالى 1.3  مليون طن بنزين بأنواعه المختلفة و952 ألف طن سولار وحوالى 2.4 مليون طن مازوت و197.4  ألف طن وقود طائرات ، مشيراً إلى استمرار الشركة فى تنفيذ استراتيجية وزارة البترول بشأن تعظيم الإنتاج وترشيد الاستهلاك وتطوير منظومة الأمن الصناعى بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد .

البترول

معامل التكرير

البنزين عالي الاوكتين

الصعيد

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