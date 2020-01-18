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شاهد.. أول ظهور لشقيق بطرس غالى فى قضية تهريب 21 ألف قطعة أثرية لأوروبا

السبت، 18 يناير 2020 01:00 م
شاهد.. أول ظهور لشقيق بطرس غالى فى قضية تهريب 21 ألف قطعة أثرية لأوروبا شقيق يوسف بطرس غالى المتهم بقضية الاثار داخل قفص الاتهام
كتب كريم صبحى

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بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، محاكمة شقيق يوسف بطرس غالى، وأخرين بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا

وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله سلام، والمستشارة فاطمة قنديل، وحضر المتهم فى أول ظهور له، وتم ايداعه قفص الاتهام وأنكر التهم الموجه له.

 

وكانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وأخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الأثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قاربة العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

 

وكشفت التحقيقات، أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التى أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جارى الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية.

 

وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.

 
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المتهم داخل قفص الاتهام
 
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هيئة المحكمة 
 
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المتهم 
 
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المحكمة أثناء نظر القضية 
 
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هيئة المحكمة 
 
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المتهم شقيق بطرس غالى أثناء محاكمته
 

جنايات القاهرة

شقيق يوسف بطرس غالى

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اخبار الحوادث

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