سيولة مرورية شرق الإسكندرية.. ولا تأثير للأمطار على المحاور

وقال مصدر أمني أنه يوجد سيولة مرورية اليوم بكافة الطرف والمحاور بالمحافظة ولا تأثير للأمطار على الحركة المرورية فى غرب.

و أضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن طريق محرم بك يشهد بعض الكثافة ولكن بعد التحويلات المرورية الثلاثة تم تقليل الكثافة لتوزيعها على كافة الطرق منعا لازدحام مدخل المحافظة.

يذكر أن ميناء الإسكندرية شهد نشاط فى حركة السفن والمواطنة ولا تأثير للأمطار الخفيفة على حركة الملاحة.