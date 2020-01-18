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سيولة مرورية شرق الإسكندرية.. ولا تأثير للأمطار على المحاور

السبت، 18 يناير 2020 12:02 ص
سيولة مرورية شرق الإسكندرية.. ولا تأثير للأمطار على المحاور سيولة مرورية شرق الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تشهد طرق شرق الإسكندرية سيولة مرورية بطريقى الكورنيش وأبى قير وكافة المحاور بعد سقوط أمطار خفيفة ظهر اليوم ، بينما شهدت غرب المحافظة أمطار خفيفة لا تؤثر على الحركة المرورية.

وقال مصدر أمني أنه يوجد سيولة مرورية اليوم بكافة الطرف والمحاور بالمحافظة ولا تأثير للأمطار على الحركة المرورية فى غرب.
 
و أضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن طريق محرم بك يشهد بعض الكثافة ولكن بعد التحويلات المرورية الثلاثة تم تقليل الكثافة لتوزيعها على كافة الطرق منعا لازدحام مدخل المحافظة.
 
يذكر أن ميناء الإسكندرية شهد نشاط فى حركة السفن والمواطنة ولا تأثير للأمطار الخفيفة على حركة الملاحة.
 
وأكد رضا الغندور المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية انتظام أعمال الشحن والتفريغ ، وحركة الشاحنات والبضائع ، وحركة السفن بعد أن هدأت حالة البحر ، حيث تقوم الإدارة المختصة بالميناء بمتابعة قياسات الرصدة الجو مائية بشكل منتظم للتأكد من أن سرعة الرياح وارتفاع الأموج تسجل المعدلات التي تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن .
 
وأضاف الغندور أن إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء وصل 79 سفينة ، وتجري عمليات الشحن والتفريغ علي عدد 36 سفينة منها 5 سفن حاويات  ، وعدد 4 سفن مواد بترولية ، وعدد 12 سفينة عامة ، وعدد 12 سفينة علي المخطاف الداخلي ، وتواجد بالمخطاف الخارجي عدد 42 سفينة  ، وعن حركة الشاحنات فقد تم دخول وخروج 9000 شاحنة عامة من والي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، كما خرج من الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قطاران محملان بشحنة قمح تزن 3000 طن متجه إلي إمبابة وكفر الشيخ . 
 
وأكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء علي ضرورة استمرار أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل طبيعي مع مراعاة توخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات .
 
 
 
 
 

 


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