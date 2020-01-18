تموين بورسعيد تكثف حملاتها على محلات الجزارة لمنع ذبح "إناث" البتلو

بورسعيد - محمد فرج

قال محمد النجدى مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى تواصل حملاتها التفتيشية المكثفة لتفعيل قرار وزارة الزراعة بمنع ذبح إناث "البتلو" قبل بلوغها السنتين، فضلا عن الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مدى سلامتها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف "النجدى"، أن هناك إجراءات قانونية صارمة حيال كل من يخالف القرار الذى يهدف إلى مزيد من تنمية الثروة الحيوانية فى مصر لما تمثله من أهمية لزيادة الإنتاج القومى من اللحوم والألبان وغيرها من كافة منتجاتها المتنوعة.

وأوضح أن القرار جاء نظرًا لما تشهده الثروة الحيوانية خلال تلك الفترة من تحديات من عدة جهات وحفاظا على ما تم إنجازه من زيادة مضطردة، وما تم رصده بقيام كثيرين بذبح إناث الماشية خارج نطاق السلخانة وعليه تم تفعيل القرار من خلال حملات تفتيشية مكثفة مدعومة بالأجهزة الأمنية والرقابية من إدارة التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطرى ومباحث شرطة التموين للتأكد من مدى سلامة المعروض والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية التى تخضع تحت الرقابة البيطرية .

وفى سياق آخر قال الدكتورعاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد خلال تصريح خاص لــ" اليوم السابع"، أنه تم تحصين 10الآف رأس ماشية وأغنام ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتسمم الدموى، وذلك من خلال الحملة القومية الثالثة، وأضاف عيسى: الحملة مازالت تجوب قرى الجنوب بحظائر القابوطى الجديد ومنطقة الجمعيات والكليو 17 فضلا عن قرى بحر البقر، وأم خلف، والبليسى، ونطاق وحدات مشروع ناصر والمختار، ووحدة عايش، وقريتى 4/7 بسهل الطينة، وجزر بحيرة المنزلة لتحقيق المستهدف.

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطرى لديها كافة التحصينات اللآزمة بسعر رمزى من قبل الوزارة بواقع 18 جنيه و 75 قرشا، و7 جنيهات للتسجيل والترقيم للماشية التى لم يسبق لها التسجيل .

وأكد أن الحملة القومية الثالثة تعتبر من أهم الحملات الوقائية التى يتم خلالها رفع المناعة للماشية للتصدى لأمراض الشتاء .

وفى سياق متصل أكد عيسى أن فريق الإرشاد يتوجه إلى أماكن تجمعات المربين وخاصة أيام الأسواق لتوعوية المربين مدى أهمية التحصينات الوقائية حفاظا على الثروة الحيوانية التى تعتبر أمن قومى فضلا عن توضيح خطورة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان