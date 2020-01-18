تعرف على الصلة بين بكتيريا الأمعاء وفقدان الوزن

كتبت إيناس البنا

تشير الأبحاث إلى وجود رابط بين بكتيريا الأمعاء ونجاح خطط إنقاص الوزن، فهناك تريليونات من أنواع البكتيريا التي تعيش في القناة الهضمية أو الجهاز الهضمي، ويعد جسمك محور البكتيريا التي لا تعد ولا تحصى ومعظمها لديهم منازلهم الثابتة في الأمعاء.

وعلى الرغم من أن العديد من بكتيريا الأمعاء هذه يمكن أن تسبب المتاعب، إلا أن هناك عددًا قليلاً منها تلعب أدوارًا محورية في مساعدتك على أداء العديد من الوظائف الفسيولوجية، فعلى سبيل المثال، فهي مفيدة في جعل عملية التمثيل الغذائي لديك أكثر كفاءة ، وإنتاج بعض المواد الكيميائية والهرمونات التي تجعلك جائعًا أو ممتلئًا، وكل هذه له تأثير على أهدافك فى فقدان الوزن.

وهناك مجموعة واسعة من الدراسات العلمية التي وجدت صلة بين وزن الجسم والبكتيريا الأمعاء، وذلك وفقا لتقرير مجلة Cell.

التنوع في بكتيريا الأمعاء

كلما زاد تنوع بكتيريا الأمعاء، كلما كانت فرصك في التخلص من تلك الكيلوجرامات الإضافية أفضل، هذا لأن التنوع العالي في هذه الكائنات الحية الدقيقة يضمن سرعة التمثيل الغذائى، وهو شرط أساسي لفقدان الوزن.

وهناك دراسات أخرى وجدت أن الأشخاص الذين يعانون من بكتيريا الأمعاء الأقل تنوعًا نسبيًا يعانون من السمنة المفرطة.

كيف يكون لديك سلسلة من البكتيريا الصحية



يمكن زيادة كميات البكتيريا الصحية بأمعائك من خلال زيادة كمية الألياف في وجبات الطعام الخاصة بك، فمن المعروف أنها تغذي بكتيريا الأمعاء وتعزيز تنوعها، فقط اضف إلى نظامك 20-30 جراما من الألياف كل يوم، والتى تشمل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، إلى جانب الموز والثوم، حيث إنها توفر كمية كبيرة من البروبيوتيك بكميات كبيرة، وهذه هي الألياف التي تغذى بكتيريا الأمعاء الصحية، أيضا ، يجب تجنب الأطعمة المصنعة قدر المستطاع.