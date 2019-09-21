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نقص فيتامين "د" السبب في ارتفاع ضغط الدم.. أعرف أكتر

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:00 م
نقص فيتامين "د" السبب في ارتفاع ضغط الدم.. أعرف أكتر ضغط الدم
كتبت فاطمة ياسر

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القاتل الصامت هكذا يدعي مرض ارتفاع ضغط الدم، حيث أنه من الأمراض التي تعرض حياة الشخص المصاب للخطر في حالة عدم علاجه وإهماله، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أعرض وأسباب ارتفاع ضغط الدم، وفقا لموقع "webmed".
 
 
يتعرض الشخص لإرتفاع نسبة ضغط الدم نتيجة لزيادة ضغط الدم علي جدرات الشرايين في الجسم وذلك خلال تدفق الدم.
 
فعند قياس نسبة ضغط الدم نجدها 120\ 80 فهنا يكون طبيعي، ولكن عندما يصل إلي  180\ 110 يجب الذهاب مباشرة إلى المستشفي تجنبا لحدوث أى مضاعفات خاصة بالمرض كانفجار بالمخ أو جلطات، ويجب السعى وراء تنظيم نسبته بشكل سريع.
 
وهناك العديد من الأعراض التي توضح حقيقة ارتفاع ضغط الدم ويجب التعرف عليها وتجنبها، ومنها:
-الصداع الشديد يعد من أبرز علامات ارتفاع ضغط الدم، ويكون في مؤخرة الرأس.
-التعرض للدوخة وزغللة في العين.
-الشعور بالرغبة في التقيؤ.
-ارتفاع دقات القلب بشكل كبير.
-عدم القدرة علي التقاط النفس بشكل طبيعي.
-وفي بعض الأحيان يتعرض الشخص للإصابة بنزيف في الأنف.
 
عوامل عديدة تسبب الإصابة بارتفاع ضغط الدم، يجب التعرف عليها وتجنب بعضها، ومنها: 
 
-كلما تقدم الإنسان في العمر كلما زادت فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
-في حالة وجود هذا المرض في العائلة نزيد فرص الإصابة.
-السمنة وزيادة الوزن تعد من أشهر الأسباب.
-المصابون بارتفاع نسبة  الكوليسترول والدهون الثلاثية أكثر عرضة للإصابة.
-التدخين.
-كثرة الملح أو تناول الأطعمة الغنية بالملح كالمخلل والرنجة والفسيخ.
-يلعب نقص فيتامين د دورا كبيرا في زيادة فرص الإصابة.
-التعرض الدائم للضغط العصبي يزيد فرص الإصابة.
ويجب علي الشخص المصاب المتابعة الدورية عند الطبيب، وقيان نسبة الضغط يوميا للتعرف عليه، مع أخذ بعض الأدوية المسئولة عن تنظيم نسبه في الدم تجنبا للتعرض لأي اضرار أو مضاعفات.

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علاج ارتفاع ضغط الدم

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