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مجلس مدينة القصير بالبحر الأحمر ينظم حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة (صور)

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:41 م
مجلس مدينة القصير بالبحر الأحمر ينظم حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة (صور) تنظيف شوارع القصير بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظم مجلس مدينة القصير، بالاشتراك مع شركة النظافة المتعاقدة مع المجلس لنظافة المدينة، ومجموعة من منظمات المجتمع المدني، اليوم السبت، حملة نظافة مكبرة، بعدة شوارع بالمدينة، فى إطار تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

 

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، أن حملة النظافة التي تم تنظمها استهدفت شارع المحكمة القديمة، وشارع الجمهورية، وبعض المناطق الاثرية، وذلك تنفيذا لخطة النظافة التي جرى وضعها للارتقاء بمستوى المدينة.

 

كما أكد مجلس مدينة القصير في بيان له، أن الحملة شملت رفع تراكمات القمامة وتفريغ الصناديق ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، ورفع الأتربة من جانبي الأرصفة وتوعية المواطنين بالالتزام بالسلوك السليم والحفاظ على نظافة مناطقهم.

 

كما أكد مجلس المدينة أن شارك  فى الحملة قسم النظافة والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية وشركة النظافة المتعاقدة مع الوحدة، وذلك بمعدات الوحدة المحلية

 

وذكر مجلس مدينة القصير في بيانه، أن حملات النظافة سوف تشمل كافة المناطق بالمدينة، طبقا لخطة وبرنامج زمني تم وضعهم لتنظيف حميع ومناطق وشوارع المدينة.

1-حملة النظافة بالقصير
حملة النظافة بالقصير

 

2-تنظيف شوارع القصير
تنظيف شوارع القصير

 

3-بمشاركة المجتمع المدني تنظيف الشوارع
مشاركة المجتمع المدني تنظيف الشوارع

 

4-جانب من اعمال النظافة
جانب من اعمال النظافة

 

5-مجلس المدينة يشارك بمعداته في النظافة
مجلس المدينة يشارك بمعداته في النظافة

 


البحرالاحمر

حملة نظافة بالقصير

مجلس مدينة القصير

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