"الهايكا" توافق على طلب التلفزيون التونسى بإجراء مناظرات بين مرشحى الرئاسة

تونس أ ش أ

وافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى التونسية "الهايكا" على طلب التلفزة التونسية تمكين المرشح الرئاسى نبيل القروى من المشاركة فى المناظرات التليفزيونية وذلك إما بالحضور فى استوديوهاتها المركزية أو التسجيل والبث المباشر من المؤسسة السجنية التى يقيم بها.

وعقب هذه الموافقة راسلت التلفزة التونسية كلا من وزارة العدل، والإدارة العامة للسجون والإصلاح، وقاضى التحقيق المتعهد بالقضية، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف، واتبعت التلفزة التونسية فى طلبها المسارين الإدارى والقضائى حيث تم تكليف محاميها بطلب استعجال النظر فى هذه الاذون القضائية.

يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جرت فى 15 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي، ومن المقرر إجراء جولة الإعادة فى موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل .