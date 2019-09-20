سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لو بتعمل دايت.. بعض الأخطاء تتسبب فى ثبات وزنك.. اعرفها

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:00 م
لو بتعمل دايت.. بعض الأخطاء تتسبب فى ثبات وزنك.. اعرفها الوزن المثالى
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حلم الوصول للوزن المثالى من أهم الأمور التى يسعى إلى تحقيقها العديد من الأشخاص، لكن هناك بعض العادات اليومية التى يتبعها الأشخاص وتسبب لهم فى ثبات الوزن بالرغم من اتباع الحميات الغذائية الهادفة بالتخلص والقضاء على الوزن الزائد، وهذه الأخطاء يقدمها موقع "runnersworld".

نجد أن البعض يتجاهل تناول وجبة الإفطار، وهذا الأمر يتسبب فى احتفاظ الجسم بالدهون داخله ولا يساعد فى القضاء على الوزن الزائد، لكن حال تناول هذه الوجبة المهمة فأنت تحفز جسمك على فقدان العديد من السعرات الحرارية والتخلص والقضاء على الوزن الزائد.

وفى نفس الوقت نجد أن البعض عند القيام باتباع حميات غذائية يمنعون أنفسهم من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، وهذا الأم يتسبب فى شعور الجسم بالـ"مجاعة" ويتسبب فى ثبات الوزن نتيجة لشعوره بعد تواجد هذه العناصر التى يحتاجها الجسم.

وأيضا من الأخطاء التى يقوم متبعى الحميات الغذائية بتابعها هى قلة تناول الخضروات، التى من دورها التخلص والقضاء على الوزن الزائد وتطهيره من السموم المتراكمة داخله، ولذا لا تتردد فى الحصول على طبق من السلطة الخضراء يوميا والخضروات السوتية.

هناك معادلة جيدة تساعدك فى التعرف على احتياجات الجسم أثناء اتباع حميات غذائية هادفة للتخلص والقضاء على الوزن الزائد، وهى أن تناول الماء بكثرة يساهم فى التخلص على الوزن الزائد، لذا عليك تناول 2 لتر يوميا من الماء.

من أبرز الأسباب المؤدية لثبات الوزن هى قلة ساعات النوم، فهذا يعرضك للإرهاق والهبوط والضعف العام، لكن لن يتسبب فى مساعدتك للحصول على وزن مثالى، لذا عليك النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا.


ثبات الوزن

اسباب ثبات الوزن

تعرف علي اسباب ثبات الوزن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة