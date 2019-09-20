لو بتعمل دايت.. بعض الأخطاء تتسبب فى ثبات وزنك.. اعرفها

فاطمة ياسر

حلم الوصول للوزن المثالى من أهم الأمور التى يسعى إلى تحقيقها العديد من الأشخاص، لكن هناك بعض العادات اليومية التى يتبعها الأشخاص وتسبب لهم فى ثبات الوزن بالرغم من اتباع الحميات الغذائية الهادفة بالتخلص والقضاء على الوزن الزائد، وهذه الأخطاء يقدمها موقع "runnersworld".

نجد أن البعض يتجاهل تناول وجبة الإفطار، وهذا الأمر يتسبب فى احتفاظ الجسم بالدهون داخله ولا يساعد فى القضاء على الوزن الزائد، لكن حال تناول هذه الوجبة المهمة فأنت تحفز جسمك على فقدان العديد من السعرات الحرارية والتخلص والقضاء على الوزن الزائد.

وفى نفس الوقت نجد أن البعض عند القيام باتباع حميات غذائية يمنعون أنفسهم من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، وهذا الأم يتسبب فى شعور الجسم بالـ"مجاعة" ويتسبب فى ثبات الوزن نتيجة لشعوره بعد تواجد هذه العناصر التى يحتاجها الجسم.

وأيضا من الأخطاء التى يقوم متبعى الحميات الغذائية بتابعها هى قلة تناول الخضروات، التى من دورها التخلص والقضاء على الوزن الزائد وتطهيره من السموم المتراكمة داخله، ولذا لا تتردد فى الحصول على طبق من السلطة الخضراء يوميا والخضروات السوتية.

هناك معادلة جيدة تساعدك فى التعرف على احتياجات الجسم أثناء اتباع حميات غذائية هادفة للتخلص والقضاء على الوزن الزائد، وهى أن تناول الماء بكثرة يساهم فى التخلص على الوزن الزائد، لذا عليك تناول 2 لتر يوميا من الماء.

من أبرز الأسباب المؤدية لثبات الوزن هى قلة ساعات النوم، فهذا يعرضك للإرهاق والهبوط والضعف العام، لكن لن يتسبب فى مساعدتك للحصول على وزن مثالى، لذا عليك النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا.