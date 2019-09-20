دبى ثامن أهم المراكز المالية فى العالم

وكالات

حلت دبى بالترتيب الثامن بين أهم المراكز المالية على مستوى العالم، وفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية، حيث أحرز مركز دبي المالى العالمى قفزة فى المؤشر الذي يضم أكثر من 100 مركز حول العالم

جاء ذلك ضمن تقرير مؤشر المراكز المالية العالمية، والذى يصدر بشكل نصف سنوى من قبل مؤسسة "زد ين"، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، ومعهد التنمية الصينى، ويوفر تقييماً للقدرة التنافسية، وتصنيفاً للمراكز المالية العالمية الرئيسة.

وشهدت النسخة السادسة والعشرون من تصنيف مؤشر المراكز المالية العالمية، تقييم أكثر من 114 مركزاً مالياً، بالاستناد إلى أكثر من 133 عاملاً.