تعرف على أخر تطورات ضبط أسلحة نارية وذخيرة مع 16 متهما فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

يفحص رجال المعمل الجنائى فى الجيزة أسلحة نارية وذخيرة، تم ضبطها خلال حملة شنتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على الأوكار الإجرامية، بقرار من النيابة العامة؛ لكتابة تقرير عنها وتسليمه للجهات المختصة؛ لاستكمال التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة التحقيق مع 16 متهم تم ضبطهم على خلفية تورطهم فى حيازة تلك الأسلحة بشكل غير مشروع، وأصدرت قرار بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، واصلت جهودها لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة، التي تستخدم في ارتكاب الجرائم، والمشاجرات.

أسفرت إحدى الحملات عن القبض على 16 متهما، بحوزتهم 4 طبنجات مختلفة الأعيرة، و8 فرد خرطوش محلي الصنع، وبندقية خرطوش، وبندقية آلية، و15 طلقة بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع، فأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.