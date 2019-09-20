سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تعرف على أخر تطورات ضبط أسلحة نارية وذخيرة مع 16 متهما فى الجيزة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:24 م
تعرف على أخر تطورات ضبط أسلحة نارية وذخيرة مع 16 متهما فى الجيزة اسلحة نارية وذخيرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يفحص رجال المعمل الجنائى فى الجيزة أسلحة نارية وذخيرة، تم ضبطها خلال حملة شنتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على الأوكار الإجرامية، بقرار من النيابة العامة؛ لكتابة تقرير عنها وتسليمه للجهات المختصة؛ لاستكمال التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة التحقيق مع 16 متهم تم ضبطهم على خلفية تورطهم فى حيازة تلك الأسلحة بشكل غير مشروع، وأصدرت قرار بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، واصلت جهودها لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة، التي تستخدم في ارتكاب الجرائم، والمشاجرات.

أسفرت إحدى الحملات عن القبض على 16 متهما، بحوزتهم 4 طبنجات مختلفة الأعيرة، و8 فرد خرطوش محلي الصنع، وبندقية خرطوش، وبندقية آلية، و15 طلقة بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع، فأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.


اسلحة نارية

الجيزة

حمل امنية

طبنجة

فرد خرطوش

طلقة نارية

قوات الامن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة