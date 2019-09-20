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البورصة: ارتفاع رصيد الشهادات الإيداع الدولية لإيديتا و"CIB"

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 11:08 ص
البورصة: ارتفاع رصيد الشهادات الإيداع الدولية لإيديتا و"CIB" البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.
 
وارتفع رصيد شهادات الإيداع الدولية، لشركات البنك التجارى الدولى إلى 24.467 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 82 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 168.567 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع حديد عز عند 115.705 مليون شهادة.
 
واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ المجموعة المالية هيرميس عند 179.170 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.022 مليون شهادة، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 464.295 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 713.509 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.773 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.210 مليون شهادة، نعيم القابضة إلى 82.009 مليون شهادة.
 
 
كما استقر رصيد شهادات إيداع جى بى أوتو عند 276.472 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، عامر جروب عند 301.088 مليون شهادة.
 

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