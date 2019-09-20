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إخلاء سبيل 3 أشخاص ضبط بحوزتهم قطعة أثرية بالشرقية بكفالة مالية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:16 م
إخلاء سبيل 3 أشخاص ضبط بحوزتهم قطعة أثرية بالشرقية بكفالة مالية تمثال - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة الحسينية بالشرقية، إخلاء سبيل 3 أشخاص بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، لحيازتهم تمثال يشتبه فى أثريته بقصد الإتجار، وعرض التمثال على لجنة من الآثار ليبان إذا كان أثريا من عدمه.

وكانت معلومات سرية قد وصلت إلى مباحث الشرقية بالتنسيق مع مباحث السياحة والآثار، قيام عامل - مُقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار والتربح منها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبرفقته شخصين "سائق- مزارع" أثناء استقلالهم سيارة ملاكى قيادة الأول بدائرة مركز شرطة الحسينية، وبحوزتهم "تمثال من البازلت الأسود يشتبه فى أثريته"، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على القاضى الجزئي، قرر إخلاء سبيلهم بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، لحين ورود لجنة الأثار بشأن أثرية التمثال من عدمه.


تجارة الاثار

الشرقيه

تمثال اثرى

نيابة الحسينية

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