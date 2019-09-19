ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد يستقبل رايان مكارثى وزير الجيش الأمريكى

كتب محمد جمال

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رايان مكارثى رايان مكارثى وزير الجيش بالولايات المتحدة الامريكية، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

و بحث زايد والمسؤول الأمريكى - خلال اللقاء الذى جرى فى قصر الشاطئ - علاقات التعاون و العمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأميركية الصديقة خاصة فى الجوانب و الشؤون الدفاعية و العسكرية.

و استعرض الجانبان كذلك عددا من القضايا و الموضوعات الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعى نائب رئيس أركان القوات المسلحة و محمد مبارك المزروعى وكيل ديوان ولى عهد أبوظبى و اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامرى قائد القوات البرية و الوفد الموافق للوزير الأمريكي.