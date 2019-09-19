فى العرق ولا البول.. أين تذهب دهون الجسم بعد إنقاص وزنك؟

كتبت فاطمة خليل

هل تساءلت يومًا عما يحدث للدهون في الجسم بعد إنقاص الوزن، وكيف تخرج من جسمك، هل تخرج من خلال العرق أم البول أم التنفس، فى هذا التقرير نتعرف على أين تذهب دهون الجسم بعد إنقاص الوزن، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

أين تذهب الدهون بعد إنقاص الوزن؟

الجلوكوز هو المصدر الرئيسي للطاقة لجسمنا، حيث يتم تخزينه كجليكوجين في مكانين هما الكبد والعضلات.

يحرق جسمنا أولاً الجليكوجين المخزن للحصول على الطاقة، وعندما يتم استنفاده (بعد حوالي 30 إلى 60 دقيقة من التمارين الرياضية) يبدأ في حرق الدهون.

يتم تخزين الدهون من الأطعمة في الجسم كدهون الثلاثية، والتي تتكون من الذرات.

يتخلص جسمنا من الدهون المودعة في الخلايا من خلال سلسلة من المسارات الأيضية المعقدة، عندما يبدأ الشخص في إنقاص الوزن، تتحول هذه الذرات إلى ثاني أكسيد الكربون (CO2) والماء (H2O).

يقوم الجسم بإزالة الماء عن طريق الجلد والكلى (التعرق والتبول).

وفي الوقت نفسه، يتم إزالة ثاني أكسيد الكربون من خلال الرئتين عندما نتنفس أثناء ممارسة الرياضة، وهذا هو السبب في أننا نتنفس بشدة بعد جلسة تمارين مكثفة.

نشر الفيزيائي روبن ميرمان والبروفيسور أندرو براون، من جامعة نيو ساوث ويلز، بحثهما عن "أين تذهب الدهون؟" في المجلة الطبية البريطانية في عام 2014، حيث كشفت الدراسة أن الرئتين تلعب دورًا رئيسيًا في عملية إنقاص الوزن كأداة لإفراز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن الدهون.

وأفضل طريقة لفقدان الوزن بسرعة هي اتباع نظام غذائي غني بالألياف وقليل الكربوهيدرات، باتباع هذا النظام الغذائي، يحصل جسمك على كمية كافية من الكربوهيدرات لإنتاج الطاقة التى يحتاجها.