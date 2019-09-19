سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط تجار مخدرات بالدقهلية وبحوزتهم أسلحة نارية و5 كجم بانجو

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:18 م
ضبط تجار مخدرات بالدقهلية وبحوزتهم أسلحة نارية و5 كجم بانجو بانجو - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم 5 كيلو جراما من نبات البانجو المخدر، وأسلحة نارية شملت 3 فرد خرطوش، وطلقات من ذات العيار؛ لحماية تجارتهما غير المشروعة.
 
تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى، ومأمور مركز المنزلة يفيد بضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة يضم كلا من "محمود. م. م. م. ا"، 17 عاما، عاطل، و "محمود. ا. ا. ع. ا"، 18 عاما، عاطل، ويقيمان بقرية العزيزة بدائرة مركز المنزلة، والسابق اتهامه فى القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح أحداث مركز المنزلة "سرقة"، وبحوزتهما 3 سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، و 4 طلقات، ولفافة كبيرة من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو جراما.
 
تم تحرير المحضر بتفاصيل الضبط، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
 

 


الدقهليه

المنزلة

تشكيل عصابي

بانجو

العزيزة

مدير امن الدقهليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة