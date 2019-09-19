ضبط تجار مخدرات بالدقهلية وبحوزتهم أسلحة نارية و5 كجم بانجو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم 5 كيلو جراما من نبات البانجو المخدر، وأسلحة نارية شملت 3 فرد خرطوش، وطلقات من ذات العيار؛ لحماية تجارتهما غير المشروعة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى، ومأمور مركز المنزلة يفيد بضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة يضم كلا من "محمود. م. م. م. ا"، 17 عاما، عاطل، و "محمود. ا. ا. ع. ا"، 18 عاما، عاطل، ويقيمان بقرية العزيزة بدائرة مركز المنزلة، والسابق اتهامه فى القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح أحداث مركز المنزلة "سرقة"، وبحوزتهما 3 سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، و 4 طلقات، ولفافة كبيرة من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو جراما.

تم تحرير المحضر بتفاصيل الضبط، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.