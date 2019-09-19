النيابة تجرى معاينة تصويرية لموقع وفاة طفل داخل بالوعة صرف صحى بالسلام

وكانت قررت النيابة التحفظ على البالوعة موقع الحادث، بتعيين حراسة عليها من قسم شرطة السلام لحين إجراء المعاينة التصويرية.

انتقل فريق من نيابة السلام، لإجراء معاينة تصويرية لموقع سقوط طفل في بالوعة صرف صحى بالشارع الجديد بمنطقة السلام.

وقررت النيابة استدعاء كل من رئيس حي السلام، ومدير إدارة المرافق، ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة الطرق، ومدير إدارة الإنارة بحي السلام، بالإضافة لاستدعاء مدير هيئة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة، لسماع أقوالهم حول الواقعة وبيان مسئوليتهم حول وفاة الطفل والمتسبب فيها.

وكشفت التحريات الأولية، أن الطفل يدعى "كمال أسامة"، 10 سنوات، وسقط داخل البالوعة أثناء شراء بعض متعلقات الدراسة الخاصة به، نتيجة عدم وجود أعمدة إنارة.

وانتقل فريق من نيابة السلام، لموقع الحادث لمعاينة أسباب الواقعة، والوقوف على ملابسات الحادث.