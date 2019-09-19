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النيابة تجرى معاينة تصويرية لموقع وفاة طفل داخل بالوعة صرف صحى بالسلام

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:30 م
النيابة تجرى معاينة تصويرية لموقع وفاة طفل داخل بالوعة صرف صحى بالسلام بالوعه-ارشيفيه
كتب أحمد حسنى

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انتقل فريق من نيابة السلام، لإجراء معاينة تصويرية لموقع سقوط طفل في بالوعة صرف صحى بالشارع الجديد بمنطقة السلام. 
 
وكانت قررت النيابة التحفظ على البالوعة موقع الحادث، بتعيين حراسة عليها من قسم شرطة السلام لحين إجراء المعاينة التصويرية.
 
وقررت النيابة استدعاء كل من رئيس حي السلام، ومدير إدارة المرافق، ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة الطرق، ومدير إدارة الإنارة بحي السلام، بالإضافة لاستدعاء مدير هيئة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة، لسماع أقوالهم حول الواقعة وبيان مسئوليتهم حول وفاة الطفل والمتسبب فيها.
 
وكشفت التحريات الأولية، أن الطفل يدعى "كمال أسامة"، 10 سنوات، وسقط داخل البالوعة أثناء شراء بعض متعلقات الدراسة الخاصة به، نتيجة عدم وجود أعمدة إنارة.
 
وانتقل فريق من نيابة السلام، لموقع الحادث لمعاينة أسباب الواقعة، والوقوف على ملابسات الحادث.
 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطاراً من قسم شرطة السلام، مفادها ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط طفل يدعى "كمال أسامة"، 10سنوات، داخل بالوعة بمنطقة الشارع الجديد دائرة القسم.
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد محمد دويدار، مفتش مباحث السلام، لمحل الواقعة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وفرق الإنقاذ، وجار تكثيف الجهود لانتشالة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


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