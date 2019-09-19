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القبض على تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالغربية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:24 ص
القبض على تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدرة الحشيش وسلاح نارى، خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد مازن نجا رئيس مباحث مركز شرطة بسيون، ومعاونيه النقباء محمد عمارة ومحمد قطب من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة مكون من "ا.م.م.ا" وشهرته المصرى 30 سنة، ومقيم دسوق محافظة كفرالشيخ،  "ح.ص.م.م" وشهرته حمادة صابر، 39 سنة عاطل ومقيم دسوق كفر الشيخ.


وجرى ضبطهما وبحوزتهما فرش حشيش بقصد الاتجار، سلاح نارى "فرد خرطوش"، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى حصيلة البيع، توك توك، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهما تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة.

كما تمكنت الحملة من ضبط "م.م.م.ا" وشهرته الفقى 29 سنة عاطل ومقيم كوم النجار التابعة لمركز بسيون، وبحوزته 3 قطع حشيش كبيرة الحجم ، 7 أقراص مخدرة مختلفة الأنواع بقصد الاتجار، سلاح أبيض "مطواة" بقصد البلطجة.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


مباحث الغربية

تشكيل عصابي

مركز شرطة بسيون

مواد مخدرة

حشيش

المواد المخدرة

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