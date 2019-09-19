أهالى قرية طناش بالوراق يستغيثون من طريق الموت ويطالبون بمطبات صناعية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

لم يتوقع أهالى قرية طناش التابعة لحى الوراق بالجيزة، أن رصف الطريق الرئيسى الذى يمر بالقرية سيكون السبب فى فقد أبنائهم بسبب الحوادث التى يشهدها الطريق يوميا، لسرعة السيارات الجنونية التى تمر عليه.

وقال أحد الأهالى إنهم عقب رصف الطريق الذى طال انتظارهم له، شهد الطريق حوادث عدة بسبب السرعة الجنونية للسيارات، مؤكدين أنهم اشتكوا عشرات المرات لوضع مطبات صناعية أمام مدخلى القرية، خاصة أن هناك مدارس تسبب يوميا ازدحام على الطريق وتعرض حياة الطلبة للخطر.

أضاف آخر، أن القرية شهدت خلال شهرية وفاة 4 من أبناء القرية، بسبب سرعة السيارات على الطريق، بينهم شاب رب أسرة لدية 4 أطفال، وأصيب شاب أخر ببتر ساقه بسبب الحادث، مطالبين بإنشاء عدد من المطبات بأول القرية وأخرها ومدخليها لتقليل سرعة السيارات.