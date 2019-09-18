4 أرقام هامة مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"اغتيال مدير أمن الإسكندرية"

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

1 ــ الرقم "11"، ويشير لعدد المتهمين بالدعوى، والذين شملهم قرار الإحالة.

2 ـ الرقم "2"، ويشير لعدد المتهمين المقبوض عليهم بالقضية ولعل أبرزهما المتهم معتز مصطفى والذى قام بزرع العبوة المفخخة داخل السيارة المركونة فى طريق سير موكب اللواء مصطفى النمر.

3 ـ الرقم "9"، ويشير لعدد المتهمين الهاربين بالدعوى ولعل أبرزهم الهارب الإرهابى يحى موسى مؤسس حركة حسم الإرهابية التى خططت لارتكاب العملية الإرهابية.

4 ـ الرقم "5"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى، وكان آخرها جلسة 15 سبتمبر الجارى والتى استمعت فيها المحكمة لشهادة مجرى التحريات فى القضية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، القتل العمد لاثنين، والشروع فى قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان.