مقاتلات 5 دول ترافق طائرتى "تو 160" روسيتين فوق بحر البلطيق

موسكو /أ ش أ/

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن مقاتلات تابعة لخمس دول رافقت، على مراحل منفصلة، قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو 160" تابعتين لسلاح الجو الروسي، خلال رحلتهما فوق بحر البلطيق.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن الوزارة إن الرحلة استغرقت سبع ساعات، وعادت الطائرتان إلى قاعدتهما بعد إنجاز الرحلة التى التزمت قاذفتا القنابل والصواريخ الروسيتان خلالها بقواعد الطيران الدولية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يُظهر تحليق طائرتي "تو-160" فوق بحر البلطيق، وقالت:"في مراحل معينة من الرحلة، رافقت القاذفتين بعيدتي المدى، مقاتلات من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية البلجيكية والدنماركية والبولندية، ومن طراز F-18 تابعة للقوات الجوية الفنلندية، وJAS-39 Gripen تابعة للقوات الجوية السويدية".