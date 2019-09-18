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متنامش كتير.. 7 أمراض قد تصيبك بسبب كثرة النوم أبرزها السكر والقلب

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:00 ص
متنامش كتير.. 7 أمراض قد تصيبك بسبب كثرة النوم أبرزها السكر والقلب النوم لساعات طويلة - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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كلنا نعرف أن قلة النوم أو عدم الحصول على عدد ساعات كافية من النوم فقط هو الذى يؤدي إلى مشكلات صحية، ولكن تبين أيضاً أن النوم لساعات كثيرة تزيد عن 8 ساعات يومياً يمكن أن يؤدي إلى نفس الشيء، فى هذا التقرير نقدم أبرز 7 مشاكل صحية قد تصيبك بسبب كثرة النوم، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

يحتاج جسمنا بشكل مثالي إلى 7 إلى 8 ساعات من النوم كل يوم، ووفقًا للباحثين في جامعة كاليفورنيا، فإن الأشخاص الذين ينامون من 9 إلى 10 ساعات كل ليلة، يعانون من مشاكل أكثر في النوم، والعديد من المشاكل الأخرى، وفيما يلي قائمة بالمشاكل التي يمكن أن يسببها الإفراط فى النوم.

 

مشاكل صحية يسببها الإفراط فى النوم
 

النوم
النوم

مرض السكري
 

أظهرت العديد من الدراسات أن الإفراط في النوم يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وفقًا لدراسة نشرتها The American Diabetes ، حيث إن الأشخاص الذين ينامون لفترة طويلة معرضون لخطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع الثانى.

السمنة
 

وفقًا لدراسة حديثة، كان الأشخاص الذين ينامون لأكثر من 9 إلى 10 ساعات كل ليلة أكثر عرضة بنسبة 21 % للسمنة على مدار فترة زمنية مدتها ست سنوات مقارنةً بالأشخاص الذين ينامون لمدة 6 إلى 8 ساعات.

الافراط فى النوم
الافراط فى النوم

الصداع
 

يحدث هذا لأن النوم المفرط يؤثر على الناقلات العصبية فى المخ، لذا يعانى الأشخاص الذين ينامون كثيرًا خلال اليوم من صداع أكثر ويواجهون صعوبة في النوم أو النوم أثناء الليل.

الاكتئاب

على الرغم من أن الأرق مرتبط بشكل أكبر بالاكتئاب، فإن ما يقرب من 15 % من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب ينامون أكثر من اللازم.

أمراض القلب
 

وجدت دراسة أجريت على 72 ألف امرأة أن النساء اللاتي ينمن من 9 إلى 11 ساعة كل ليلة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية مقارنة بالنساء اللائي ينمن لمدة ثمانى ساعات.

اضطراب الجهاز المناعى
 

إذا شعرت أن جسمك أصبح أكثر حساسية، يمكن إلقاء اللوم على وقت نومك، كثرة النوم لفترة طويلة يمكن أن تضعف مناعتك، مما يجعل جسمك غير قادر على التخلص من البكتيريا والفيروسات.

مرض السكرى من النوع الثانى
 

النوم المفرط يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري من النوع الثاني، والنوم أقل يمكن أن يؤدي إلى نفس الشىء، لأن مستويات الأنسولين لدينا حساسة بشأن التقلبات في ساعات النوم لدينا.


اضرار الافراط فى النوم

النوم لساعات طويلة

اضرار النوم لساعات طويلة

اضرار النوم

اضرار الافراط فى ساعات النوم

مرض السكر

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