زعيم حزب أزرق أبيض: بنيامين نتنياهو خسر على الأرجح فى انتخابات إسرائيل

قال بينى جانتس زعيم حزب أزرق أبيض الإسرائيلى والمنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فى الانتخابات اليوم الأربعاء، إنه يبدو من نتائج استطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن نتنياهو خسر، لكن النتائج الرسمية وحدها هى التى ستؤكد ذلك.

ولم يصل الجنرال السابق جانتس إلى حد إعلان الفوز فى الانتخابات، لكنه قال أمام تجمع لأعضاء حزبه وكله ثقة إنه يبدو "أننا أنجزنا مهمتنا" وتعهد بالعمل نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال إن نتنياهو "لم ينجح فى مهمته" على الأرجح للفوز بفترة خامسة فى الانتخابات التى أعقبت تصويتا غير حاسم في أبريل. وأضاف "سننتظر النتائج الفعلية".

ولم يعلن نتنياهو الفوز أو الهزيمة خلال كلمة ألقاها أمام حزب ليكود واحتسى خلالها الماء أكثر من مرة وكان يتحدث بصوت مبحوح. وقال إنه ينتظر إعلان النتائج الرسمية.

ويتناقض ظهور نتنياهو في جوف الليل في المقر الانتخابي لحزب ليكود مع إعلانه الفوز قبل خمسة أشهر في انتخابات وصفها بالمتقاربة. وأدى فشله في تشكيل حكومة بعد انتخابات أبريل إلى الدعوة لانتخابات جديدة أمس الثلاثاء. وقد يستغرق ظهور النتائج النهائية أكثر من أسبوع لكن الكنيست ينشر نتائج أولية خلال عملية فرز الأصوات لذا فإن الصورة ستصبح أكثر وضوحا خلال يوم قبل الاحصاء النهائي.

وبعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع نشرت محطات تلفزيونية إسرائيلية استطلاعات محدثة لآراء الناخبين أعطت حزب ليكود من 30 إلى 33 مقعدا في الكنيست الذي يضم 120 مقعدا، في انخفاض طفيف عن توقعات سابقة، بينما أعطت حزب أزرق أبيض من 32 إلى 34 مقعدا.