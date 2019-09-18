سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:37 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 9 متهمين بنشر شائعات والانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:50 ص
تجديد حبس 9 متهمين بنشر شائعات والانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما إرهاب - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت النيابة العامة حبس 9 متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية .

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.


تجديد حبس متهمين

النيابة العامة

الانضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:30 ص

تجديد حبس رئيس التحصيل بشركة مياه الشرب بالمرج بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:09 م

تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:15 م

تجديد حبس 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانونى يوضح شروط الركن المادى والمعنوى لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانونى يوضح شروط الركن المادى والمعنوى لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

عاصى الحلانى: حالتى الصحية تتحسن وأحيى حفلين فى مصر قريباً

عاصى الحلانى: حالتى الصحية تتحسن وأحيى حفلين فى مصر قريباً

مصانع السيراميك توقع اتفاقا لجدولة مديونية الغاز مع قطاع البترول

مصانع السيراميك توقع اتفاقا لجدولة مديونية الغاز مع قطاع البترول

فيديو معلوماتى.. اشتراكات الطلاب بالمترو وقيمتها والأوراق المطلوبة لاستخراجها

فيديو معلوماتى.. اشتراكات الطلاب بالمترو وقيمتها والأوراق المطلوبة لاستخراجها

الحكومة توافق على منحة لتجديد قاطرات السكك الحديدية بـ555 ألفا و343 يورو

الحكومة توافق على منحة لتجديد قاطرات السكك الحديدية بـ555 ألفا و343 يورو

اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة