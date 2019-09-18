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القبض على شخصين بحوزتهما كيلو حشيش قبل بيعه على عملائهم بالمقطم

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:16 م
القبض على شخصين بحوزتهما كيلو حشيش قبل بيعه على عملائهم بالمقطم حشيش - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على شخصين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كيلو جرام حشيش قبل بيعه على عملائهم فى منطقة المقطم، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط عاطلين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما داخل شقة "مستأجرة" كائنة بالهضبة الوسطى دائرة القسم وبحوزتهما ( كيلو جرام حشيش- مبلغ مالى - هاتف محمول - دراجة نارية ملك أحدهم).
 
 
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، واستخدام الدراجة النارية فى عملية النقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


مباحث القاهرة

الاتجار بالمخدرات

المقطم

مواد مخدرة

حشيش

تجارة مخدرات

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