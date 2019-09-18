السهر لساعات متأخرة يزيد وزن المراهقات ويصيبهن بأمراض القلب

أ.ش.أ

أفادت دراسة طبية حديثة أن الفتيات فى مرحلة المراهقة اللاتى يسهرن لساعات طويلة كل ليلة قد يعرضن أنفسن لمخاطر زيادة الوزن وفرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال باحثون فى مستشفى "ماساتشوستس" فى بوسطن، إنه قد يكون هناك تداعيات أكبر على صحة الفتيات، مع ارتفاع مخاطر مشاكل القلب والأوعية الدموية - مثل أمراض القلب والسكرى - مع فترات النوم المتأخرة.

ولم يظهر اتجاه مشابه للأولاد، على الرغم من أن فريق البحث أكد أن ذلك قد يكون نتيجة أن عدد الأولاد فى الدراسة كان منخفضًا جدًا، ومع ذلك بالنسبة للفتيات فى سن المراهقة على الأقل، وجد الباحثون أن المراهقين الذين يفضلون الذهاب إلى الفراش فى وقت متأخر، ويتعين عليهم الاستيقاظ مبكرا للمدرسة، كان محيط الخصر لديهن أعلى وترسب الدهون فى البطن (السمنة) أكبر".



السهر

وقال الدكتور"إلسى تافيراس" الأستاذ فى جامعة "بوسطن" "إن الفتيات اللاتى يفضلن الذهاب إلى الفراش مبكرا والاستيقاظ مبكرا لبدء يومهن يتمتعن بحالة صحية أفضل".

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن الدراسات السابقة قد ربطت بين النوم غير الكافى لدى المراهقين الذين يعانون من السمنة وضعف صحة القلب، ومع ذلك فقد تم إيلاء اهتمام أقل للتأثير الذى يحدث عندما يغضب الأطفال.

وقد عكفت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 800 طفل، تراوحت أعمارهم ما بين 12 و17 عامًا، والذين تم تسجيلهم فى دراسة تتبعت منذ 20 عامًا صحة الأطفال الذين ينامون.

ونظرت الدراسة على وجه التحديد فى البيانات المتعلقة بما إذا كان المراهقون ممن ينامون مبكرا أو يستيقظون لساعات طويلة ليلا، وأظهرت النتائج أن الفتيات فى سن المراهقة اللاتى اعتدن الذهاب للنوم فى وقت متأخر كان لديهن قياس محيط متوسط يبلغ نحو ربع بوصة أكبر، مقارنة بالفتيات اللاتى يظللن يقظات لساعات طويلة ليلا.