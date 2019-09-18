إخلاء سبيل 12 متهما بنشر أخبار كاذبة بكفالة مالية 5 آلاف جنيه

كتبت أمنية الموجى

قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 12 متهما بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

المتهمون المحبوسون احتياطيا، كلا من: أحمد محمد، ومحمد جمعة، ومحمد مصطفي، وثحمد أنور، ومحمد رشاد، وعارف حسين، وعبد الحميد مصطفي، وعبد الرحمن محمد، وعلاء عبد الحميد، وعبد النبي عبد العظيم، وهشام سليمان، وعبد الوهاب عبد الله.

وجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ونسبت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.