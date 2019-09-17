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صور.. استمرار تسليم شحنات المساعدات المصرية إلى الأشقاء في جنوب السودان

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:14 م
صور.. استمرار تسليم شحنات المساعدات المصرية إلى الأشقاء في جنوب السودان مساعدات مصرية لجنوب السودان
كتب : أحمد جمعة

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بعد تسليم الشحنتين الأولى والثانية خلال الأسبوع الماضي، وصلت يومي الأحد الماضى، و اليوم الثلاثاء على الترتيب، الشحنتان الثالثة والرابعة من المساعدات المصرية إلى لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية NPTC دعماً لتنفيذ اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان، والتي تتضمن ملابس عسكرية وخيام في إطار إنشاء مُعسكرات تجميع القوات الجنوب سودانية وإعادة تأهيلها للعمل في مؤسسات الدولة، وذلك بعد التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

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هذا، وشهد تسليم الشحنة الثالثة كل من وزير الدفاع الجنوب سوداني "كوال مانياج"، ونائب وزير الخارجية "دينج داو"،  فيما شارك في مراسم تسليم الشحنة الرابعة والأخيرة وزير شئون مجلس الوزراء "مارتن ليمورو" بصفته سكرتير عام لجنة إدارة المرحلة ما قبل الإنتقالية‪.NPTC

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وصرح السفير د. أحمد بهاء الدين، سفير مصر في جوبا، بهذه المناسبة بأن تلك المساعدات تأتي ترجمةً لدعم مصر العملي لاتفاق السلام المنشط منذ التوقيع عليه، وأن الجسر الجوى بين القاهرة وجوبا لنقل هذه المساعدات يعتبر دليلاً واضحاً على ذلك، مُؤكداً على الأهمية البالغة التي تحظى بها مسألة تنفيذ اتفاق السلام المنشط بالنسبة لكل من مصر وجنوب السودان على حد سواء.

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ومن جانبه، أشار وزير الدفاع الجنوب سوداني إلى تحديات تنفيذ بنود إتفاق السلام المنشط، وخاصةً مسألة تأسيس مراكز تجميع القوات، مُعرباً عن تقديره للدور المصري الداعم في هذا الخصوص، وذلك في إطار التوافق والتنسيق المستمر بين القيادتين السياسيتين. فيما أعرب وزير شئون رئاسة الوزراء عن شكر بلاده العميق لمصر لما تقدمه من مساعدات لتنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط.


مساعدات مصر لجنوب السودان

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