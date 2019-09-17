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روسيا واليابان تناقشان القضايا الأمنية المشتركة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:50 ص
روسيا واليابان تناقشان القضايا الأمنية المشتركة سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى نيكولاى باتروشيف
أ ش أ

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التقى سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى نيكولاى باتروشيف، اليوم الثلاثاء، السكرتير العام لمجلس الأمن القومى اليابانى شيجيرو كيتامورا فى العاصمة اليابانية طوكيو.
 
وذكر مجلس الأمن القومى الروسى، فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن الجانبين أجريا مشاورات حول الأمن تناولا خلالها قضايا التعاون الثنائى فى المجال الأمنى، كما ناقشا الوضع الراهن فى العالم وفى منطقة آسيا والمحيط الهاديء فيما يتعلق بالاستقرار الاستراتيجى، فضلا عن مناقشة مسألة الحد من التسلح.
 
وأشار باتروشيف، إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان تتطور بشكل عام، كما رحب بجهود الإدارة اليابانية الموجهة نحو توطيد العلاقات الثنائية والسعى لتعزيز الثقة المتبادلة، مشددا على أن قائدى البلدين - اللذان التقيا ثلاث مرات بالفعل خلال العام الجارى - يعطيان دفعة لهذه العملية.
 
وأشاد باتروشيف وكيتامورا، بنتائج الاجتماع بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى فى فلاديفوستوك يوم 5 سبتمبر على هامش المنتدى الاقتصادى الشرقي.
 
كما هنأ باتروشيف، الذى يقوم بزيارة رسمية لليابان تستغرق يومين، نظيره على تعيينه فى منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومى اليابانى الذى تقلده فى 11 سبتمبر الحالى.
 

روسيا

اليابان

طوكيو

بوتين

شينزو ابى

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