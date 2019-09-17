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توافد المواطنين على عزاء الدكتور سعد جويش فى موطنه بكفر الشيخ

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:13 ص
توافد المواطنين على عزاء الدكتور سعد جويش فى موطنه بكفر الشيخ عزاء أستاذ الحديث فى موطنه بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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توافد الموطنون على السرادق المقام بدار المناسبات بقرية رزق جاويش ، المجاور للمنزل التى تربى فيه الدكتور سعد جويش ،أستاذ الحديث، وتواجد أنجاله وشقيقه وأبناء عمومته ، وأصهاره لتلقي العزاء ،للوفود التى قدمت من جميع مدن وقرى المحافظة، إضافة لعدد من المحافظات الأخرى، من محبى وتلاميذ ومريدى الدكتور سعد جاويش.

 

يذكر أن الدكتور سعد جاويش، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر ، وأحد أهم وأكبر علماء الحديث بالأزهر ، توفى أمس،وأقيمت  صلاة الجنازة  عليه عقب صلاة ظهر أمس من الجامع الأزهر ، وهو أحد أبرز علماء الأزهر الشريف فى علم الحديث وتتلمذ على يديه العديد من الطلاب المصريين والوافدين، وله الكثير من المحاضرات في أروقة الأزهر الشريف.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

رزق جاويش

الدكتور سعد جاويش

وصية

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