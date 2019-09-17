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الدكتور محمد مقبل يحتفل بافتتاح مستشفى ألفا الدولى بالإسكندرية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:26 م
الدكتور محمد مقبل يحتفل بافتتاح مستشفى ألفا الدولى بالإسكندرية الدكتور محمد مقبل استشاري النساء والعقم وامراض الذكورة
تقرير خاص

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يحتفل الدكتور محمد مقبل استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجهرى وأمراض الذكورة، وعضو الجمعية الأمريكية والأوروبية للتكاثر البشرى وعلم الأجنة، وعضو الجمعية البريطانية لأمراض الذكورة ودبلومة المناظير فرنسا، بافتتاح مستشفى ألفا بفندق التوليب بالإسكندرية.

تقدم المستشفى مجموعة من الخدمات مثل متابعة الحمل، الولادة، استئصال الاورام الليفية داخل الرحم، الحقن المجهرى، منظار الرحم، تحديد جنس المولود، تحديد نوع الجنين، أخذ عينة من الخصية، علاج دوالى الخصية، التجميل بعد الولادة، علاج ضعف الانتصاب، علاج سرعة القذف، وغيرها من الخدمات.

وأشار الدكتور محمد مقبل فى حديثه لـ "اليوم السابع" أصبحنا على الإشراف فى مستشفى الجوى التخصصى على تحديد جنس المولود، وذلك لا يحدث إلا بعد الشروط والمعايير التى وضعتها المستشفى فى تحقيق نسب النجاح لتحديد جنس المولود التى توازى النسب العالمية، وغير مسموح بالنتائج الضعيفة على الإطلاق، لذا تم الاتفاق مع الجانب الإيطالى من خلال الدكتورة "ميرتا" وهى من أكبر الأطباء المتخصصة فى أطفال الأنابيب فى أوروبا، وهى التى ستشرف بنفسها على المراكز الخاصة بنا فى الإسكندرية ومستشفى ألفا وعلى فرع المركز بسوهاج، وتم الاستعانة بعلماء فى الأجنة هم من يجرون العمليات، وفى النهاية يجب ألا تقل النتائج عن النسب العالمية، وهذا غير مسموح على الإطلاق سواء من الجانب الإيطالى أو من الإدارة فى المستشفى الجوى.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال طب أمراض النساء والتوليد والعقم والذكورة يمكنك الاطلاع على صفحة مستشفى الدكتور محمد مقبل "مستشفى الولايات العربية المتحدة" عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/UAShospitall/

عناوين مراكز ومستشفيات الدكتور محمد مقبل:

- مستشفى الولايات العربية المتحدة:

* القاهرة : 2 أ شارع جسر السويس امام بوابه 4 نادى الشمس

* سوهاج : شارع البحر بجوار فندق جراند ابو الوفا

- مستشفى الفا الدولى الإسكندرية: شارع مصطفى كامل سيدى بشر أمام معرض الإسكندرية الدولي

- المستشفى الجوى التخصصى التجمع الخامس شارع التسعين

 

للتواصل-محمد-مقبل (1)

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

 البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com


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