محافظ السويس: جدول زمنى لتوصيل المياه لمدينتى السلام 1و2 من خط العاشر من رمضان

السويس - السيد فلاح

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس والمهندس عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، لمناقشة استكمال الإجراءات وتحديد برنامج زمنى لتنفيذ توصيل مياه الشرب لمدينة السلام 1 و2 من خط مياه العاشر من رمضان وحل مشكلة المياه جذريًا التى عانى منها أهالى مدينة السلام سنوات طويلة بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع المهندس شكرى عبد المنعم، رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالسويس، والمهندس محمود زهرة، رئيس قطاع السويس بمياه القناة والمكتب الإستشارى المنفذ للمشروع وقيادات الصرف الصحى ومياه الشرب.