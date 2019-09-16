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ضبط 5 تجار مخدرات يغسلون 25 مليون جنيه من تجارتهم غير المشروعة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:08 م
ضبط 5 تجار مخدرات يغسلون 25 مليون جنيه من تجارتهم غير المشروعة أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابى ضم 5 متهمين غسلوا قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
 
 
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 5 متهمين تم ضبطهم بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "ومحبوسين حالياً على ذمة قضيتين "تصنيع مواد مخدرة"، لإتجارهم فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب من بينها تأسيس الأنشطة التجارية والشركات وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى (25 مليون جنيه).
 
 
 
 

غسل اموال

جرائم غسل الاموال

غسل اموال مخدرات

تجارة المخدرات

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