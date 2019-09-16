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الاحتلال الإسرائيلى يقرر إغلاق معابر الضفة الغربية وغزة بسبب انتخابات الكنيست

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:11 م
الاحتلال الإسرائيلى يقرر إغلاق معابر الضفة الغربية وغزة بسبب انتخابات الكنيست إسرائيل - أرشيفية
أ ش أ

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قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة ابتداء من منتصف الليلة وحتى منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء القادم، بالتزامن مع انتخابات الكنيست الإسرائيلى.

وأفاد بيان صادر عن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، بأنه سيتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق بناء على تقييم الوضع.

وبموجب إجراءات إغلاق المعابر، تتوقف حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع مع الضفة الغربية ومع إسرائيل والعالم الخارجى مرورا بالأراضى الإسرائيلية.

في سياق آخر، أكدت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم، أنها تسلمت الإنذار الثالث من شركة الكهرباء الإسرائيلية، والذى ستقوم الأخيرة بموجبه البدء بتقنين أو قطع التيار الكهربائى عن بعض مناطق امتياز الشركة، وذلك بتاريخ 22 و23 من الشهر الجارى فى كل من مدن رام الله، وبيت لحم، وأريحا.

واعتذر رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس هشام العمرى لكافة المشتركين عن هذا الإجراء الخارج عن إرادة الشركة الذى تسعى كهرباء إسرائيل تطبيقه على أبناء الشعب الفلسطيني، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية التى تمارس العقاب الجماعى على الشعب الفلسطيني، مطالبا المشتركين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء فترة الانقطاع.

وأكد العمرى أنه فى حال بدأت كهرباء إسرائيل تهديدها، فسيكون لهذا الإجراء انعكاسات وتداعيات خطيرة على مجمل الأوضاع، وحدوث أضرار لا تحمد عقباها، وشل كافة مناحي الحياة، لا سيما في المؤسسات الخدماتية والمستشفيات، ومستودعات الأدوية، وقطاعات التعليم والمياه، إضافة إلى تعطيل خدمات الاتصالات وكافة القطاعات الحيوية والخدماتية فى مناطق الامتياز، داعيا الجميع إلى تحمل مسئولياتهم والعمل سويا لمواجهة الأزمة الراهنة.

وطالب بتدخل فورى عبر المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها بحق الشركة، لا سيما أن الأخيرة تراجعت عن الاتفاقية التى وقعتها مع السلطة الوطنية فيما يخص الديون المتراكمة على الشركة، كما طالب الأجهزة الأمنية والقضائية الفلسطينية بأخذ إجراءات رادعة بحق المتخلفين وسارقى التيار الكهربائى لوقف نزيف الخسائر الذي تتكبده الشركة والذي تبلغ نسبته أكثر من 160 مليون شيقل سنويا "الدولار يعادل 5ر3 شيقل".

وناشد العمرى كافة المشتركين في المدن والقرى والمخيمات في مناطق امتياز الشركة بتحمل كامل مسئولياتهم بسداد ما عليهم من ديون لشركة كهرباء القدس، وتصويب أوضاعهم ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي والربط العشوائي غير الشرعى من قبل بعض المشتركين، وترشيد استهلاك التيار الكهربائى فى حال نفذت الشركة الإسرائيلية تهديداتها بتقنين التيار الكهربائى.


اسرائيل

انتخابات

انتخابات اسرائيل

انتخابات الكنيست

نتنياهو

الضفه الغربيه

غزه

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